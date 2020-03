Abbiamo visto di recente con Netflix, quali sono le migliori serie TV da poter vedere, ora che non si può uscire di casa. Tuttavia anche Prime Video, la piattaforma di Amazon, ha moltissimo da offrire. Nel catalogo, esistono serie TV di altissima qualità che indubbiamente vi appassioneranno e di cui sentirete la mancanza, una volta terminate.

Titoli Prime Video, ecco i migliori su cui essere aggiornati

Esattamente come abbiamo fatto con Netflix, cercheremo di consigliarvi una breve lista variegata di titoli, in modo da renderla interessante per tutti i gusti possibili.

Transparent

Partiamo da una serie TV molto particolare. Si tratta di un viaggio all’interno di una famiglia piena di intimi segreti che includono omosessualità e transessualità. È una serie dai dialoghi taglienti e adatta veramente a un pubblico variegato: a coloro che cercano temi impegnativi, a chi vuole distrarsi con più leggerezza e anche a chi è attratto da questo universo che non sempre si conosce ancora così bene. La serie è composta da 4 stagioni da 10 episodi e da un inaspettato finale in versione musical della durata di due ore.

Mozart in the Jungle

La storia parla di un direttore d’orchestra decisamente sopra le righe, raccontata dal punto di vista della giovane e ambiziosa oboista che lavora con lui. I toni della serie sono comici e bizzarri. La storia è ispirata a un libro scritto realmente da un’oboista facente parte dell’Orchestra Filarmonica di New York. È composta da 4 stagioni da 10 episodi ciascuna.

Undone

Se avete amato Bojack Horseman, presente su Netflix, potreste aver bisogno di questa serie ideata dagli stessi autori. Interamente girata in rotoscope (una tecnica di animazione che prevede una fusione tra girato e animazione), la serie parla di Alma. Questa ragazza sviluppa dei poteri particolari che le permettono di interagire con il padre defunto e di poter viaggiare nel tempo. Lutto, distacco e dolore fanno parte di questa serie ma sono trattati con estrema delicatezza e originalità. Attualmente ne esiste solo una stagione da 8 episodi, ma è probabile che ne arrivi almeno una seconda.

Fleabag

Questa serie è il perfetto esempio di Dramedy. Fleabag ha la capacità di sembrare qualcosa e di catapultare gli spettatori in tutt’altro all’improvviso, dandoci a piccoli morsi, la perfetta idea di tormento che può spingere un essere umano ad agire in modi inaspettati. È divertente ma profonda e appassionante. Le stagioni fino ad ora sono due, entrambe da 6 episodi, ma ne è prevista una terza.

La fantastica Signora Maisel

Se siete appassionati di Stand-up Comedy, se vi piacciono le serie ambientate negli anni 50-60 e se amate la comicità di qualità, questa serie vi appassionerà senza dubbio. Mrs Maisel rappresenta alla perfezione la crisi di quegli anni in cui la figura femminile subiva un cambiamento profondo, ma lo fa in sordina, offrendo una storia interessante, esilarante e dei protagonisti a cui è impossibile non affezionarsi. Tre stagioni, di cui la 1 e la 3 da 8 episodi e la seconda da 10.

The Boys

Cosa accadrebbe se i supereroi abusassero dei propri superpoteri? Questa serie, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Derick Robertson, racconta proprio questo. Se state cercando dei nuovi supereroi, questo potrebbe essere un modo originale per trovarli. Una stagione, 8 episodi in totale.

The Purge

The Purge è una serie horror tratta dall’omonima saga di film. Una volta all’anno, negli USA, diventano legali tutti i crimini possibili e la storia racconta di un gruppo di personaggi che dovranno cercare di sopravvivere durante queste 12 ore di follia, facendo i conti col proprio passato. Una stagione, 10 episodi in tutto.

Queste sono le serie TV che vi consigliamo su Prime Video. Ci auguriamo che siano di vostro gradimento e quanto prima, a queste, ne seguiranno di altre.