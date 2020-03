Più economici, ma con la stessa qualità che da sempre caratterizza i prodotti Beats. Sono le nuove Powerbeats. Questa volta nessun numero accompagna il nome, in modo da indicarne il modello e la generazione, per cui si ipotizza che l’azienda possa ancora presentare le Powerbeats 4, con funzionalità e caratteristiche migliori rispetto al modello appena presentato, ma ad un prezzo più alto.

Beats Powerbeats, caratteristiche e prezzo

Gli auricolari Powerbeats presentano un design a collare elegante ed essenziale, con supporti pensati per offrire una maggiore stabilità ed ergonomia, risultando leggeri e comodi anche quando li si indossano per molte ore. Gli auricolari presentano un pulsante con il logo Beats, grazie al quale rispondere alle chiamate, cambiare brano e controllare il volume senza dover utilizzare lo smartphone.

Oltre ciò, questo stesso pulsante permette di interagire con l’assistente vocale ed utilizzare i comandi vocali su tutti i dispositivi compatibili. Per i dispositivi di casa Apple e che sono dotati di sistema operativo iOS, invece, basterà pronunciare “Ehi Siri” per interagire con l’assistente vocale.

Resistenti all’acqua e al sudore, gli auricolari Beats offrono un’autonomia di quindici ore con una singola ricarica e supportano la funzione di condivisione audio, per abbinare due paia di cuffie o auricolari Beats o delle AirPods all’iPhone e condividere, in questo modo, la musica con un’altra persona.

Le Powerbeats sono in vendita al prezzo di 149,95 euro. Al momento, però, non sono ancora disponibili in Italia e non si hanno informazioni circa la data di lancio per il mercato italiano. Suggeriamo, dunque, di tenere sotto controllo la pagina ufficiale.