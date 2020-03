Secondo le ultime indiscrezioni, arrivate da una fonte molto attendibile, il colosso californiano Apple potrebbe presentare, già durante questa settimana o al massimo la prossima, un nuovo modello di MacBook Air.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato anche dell’evento di presentazione dell’azienda della Mela morsicata, che è stata costretta a cambiare i propri piani a causa dell’emergenza coronavirus anche negli Stati Uniti.

Apple potrebbe lanciare presto un nuovo MacBook Air

L’annullamento dell’evento di presentazione fisico non significa che la piattaforma rinuncerà a lanciare dei nuovi prodotti. Infatti una fonte molto affidabile ha confermato che un nuovo modello di MacBook Air verrà presentato nel corso della prossima settimana, anche se il colosso di Cupertino non ha ancora confermato la notizia.

MacBook Air vi ricordo che ha subito un grosso restyling nello scorso 2018 e da allora l’azienda ha aggiornato il portatile solamente nel corso dell’estate 2019. Nonostante questo, non è stata introdotta nessuna grossa novità. Secondo quanto dichiarato dalla fonte, il nuovo modello in arrivo sarà ricco di moltissime novità. La fonte è la stessa che lo scorso anno diede informazioni in merito al lancio del nuovo iPad Air ed iPad Mini.

Secondo quest’ultima, Apple sfrutterà il comunicato stampa per lanciare un nuovo prodotto, il MacBook Air. Questo dispositivo potrebbe finalmente implementare la tastiera con meccanismo a forbice, già vista anche sul nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Sono previste inoltre anche sensibili migliorie per quanto riguarda il processore e non possiamo escludere aumenti che riguarderanno la memoria RAM.

Il portatile dal punto di vista estetico rimarrà invece molto simile a quello attuale. Il nuovo modello è atteso da sicuramente tanto tempo e al momento bisogna aspettare e scoprire se la notizia data dalla fonte, che ha voluto rimanere anonima, sia veritiera. Tra pochi giorni sicuramente scopriremo la verità, rimanete connessi per scoprirla.