A causa dell’emergenza Coronavirus che in breve tempo ha invaso il nostro pianeta, sono molteplici le società tecnologiche che hanno annullato i loro eventi in programma per le prossime settima, costringendo di fatto tutti gli organizzatori di fiere, come ad esempio il Mobile World Congress e il Ginevra International Motor Show, ad annullare tutte le date previste. Ovviamente tra le aziende che sfruttano questo periodo dell’anno per presentare i nuovi prodotti, non manca Apple. Il periodo di Marzo, infatti, è di fondamentale importanza per colosso di Cupertino poiché, proprio in questi giorni dell’anno, come di consueto Apple annuncia le date ufficiali della WWDC e il tema su cui verterà l’intera conferenza. A causa del virus COVID-19, però, anche il famoso evento di Apple rischia di saltare o, nel migliore dei casi, di essere posticipato a data da destinarsi. Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Santa Clara, contea nella quale si trova la sede dell’azienda di Cupertino, ha infatti richiesto l’annullamento di tutti gli eventi in programma attraverso la seguente nota: “in questo momento, consigliamo di posticipare o annullare le riunioni di massa e grandi eventi della comunità in cui un gran numero di persone si trovano a breve distanza l’una dall’altra”. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Apple e Coronavirus: WWDC 2020 a rischio cancellazione

Nel corso della WWDC Apple accoglie annualmente migliaia di sviluppatori provenienti da ogni angolo del pianeta. A causa dell’attuale situazione del Coronavirus, che di recente ha costretto Google ad annullare l’I/O 2020, anche l’evento di Apple potrebbe essere annullato. Nonostante ciò, però, Apple non ha ancora rilasciato nessuna notizia in merito e, di fatto, la WWDC resta per il momento confermata. Restate connessi per ulteriori novità in merito.