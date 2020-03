Sono passati pochissimi giorni dal debutto ufficiale dei nuovi smartphone mid-range dell’azienda cinese Xiaomi a marchio Redmi, cioè i nuovi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max. Tuttavia, fra pochi giorni verrà svelato ufficialmente anche una ulteriore versione di questi dispositivi, conosciuta con il nome di Redmi Note 9S.

In arrivo una nuova variante degli ultimi smartphone di Redmi

Sembra dunque che Xiaomi abbia intenzione di presentare un’altra variante dei suoi attuali medi di gamma della serie Redmi Note 9. La pagina ufficiale Xiaomi Malaysia ha infatti pubblicato alcune immagini teaser che ci svelano che il prossimo 23 marzo si terrà un evento di presentazione ufficiale del nuovo Redmi Note 9S. L’azienda cinese ha già annunciato in passato versioni di questo tipo: ricordiamo ad esempio lo scorso Redmi Note 7S, uno smartphone che si discostava leggermente dalla sua versione standard e che era caratterizzato da un design classico con un notch a goccia.

Con la scorsa serie Redmi Note 8, l’azienda ha invece optato per un’altra variante denominata Redmi Note 8T, ovvero una variante in cui era presente il chip NFC. Per quest’anno, però, abbiamo già detto che Xiaomi presenterà nuovamente una variante S, il Redmi Note 9S, per l’appunto.

Ma cosa sappiamo riguardo a questo nuovo device a marchio Redmi? Grazie ai teaser ufficiali trapelati in rete, sappiamo che il design sarà pressoché lo stesso del fratello maggiore Redmi Note 9. Sul fronte, infatti, il nuovo dispositivo vanterà un display forato e sul posteriore il comparto fotografico verrà affidato ad una quad camera proprio con lo stesso design dell’attuale versione standard.