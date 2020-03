Dopo quelli cartacei diramati dal Ministero dell’Interno, finalmente la buona notizia è che il modulo di autocertificazione per gli spostamenti può essere compilato anche in formato digitale. Infatti non c’è più l’obbligo di stampare il foglio e portalo con sé quando avete necessità di lasciare la vostra abitazione.

Purtroppo ci sono dei momenti della giornata in cui dobbiamo uscire, casi in cui è possibile fare una piccola eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o altre questioni improrogabili. Se in casa non avete una stampante per il modulo potrete optare per la soluzione inventata da uno sviluppatore italiano.

Android: arriva l’autocertificazione Coronavirus anche su smartphone

Esiste infatti una piattaforma online che fornisce una versione digitale del modulo ministeriale senza sforzarsi troppo. I dati sensibili inseriti nel sito saranno trattati tramite criptazione AES-256, e al database di salvataggio dei dati non si può accedere da remoto. Informazioni sensibili che non verranno mai cedute a terzi, a parte le forze dell’ordine, e avranno una scadenza di 30 giorni.

Se non volete perdere tempo al PC, il developer Cristian Pibia vi offre una versione del modulo digitale sia su iOS che Android. Proseguendo al PC potrete accedere alla schermata per immettere i vostri dati personali, poi vi si chiederà d’indicare perché vi spostate e da quale punto di partenza vi muovete.

Più di tutto è la motivazione, poiché dovrete indicare perché state uscendo da casa piuttosto che rimanervi come indicato dal Governo. Fatto questo il modulo è pronto e potrete disporne in digitale su PC e smartphone, oppure stamparlo se necessario.