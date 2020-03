I dispositivi Huawei stanno per ricevere un aggiornamento davvero molto atteso, finalmente sarà possibile mettere le mani sulla nuova versione dell’interfaccia grafica EMUI 10, con alcune informazioni anche sulla futura EMUI 11 e su quali modelli effettivamente la riceveranno.

Siamo perfettamente consapevoli di parlare di uno degli aggiornamenti più attesi di sempre, per questo motivo è giusto prendere il tutto con le dovute precauzioni, ricordando che la maggior parte dei terminali in commercio ancora oggi deve ricevere l’EMUI 10. Partiamo proprio da quest’ultima per capire quali saranno i fortunati che la potranno installare sul device di cui sono in possesso.

Huawei: ecco chi riceverà le EMUI 10 e EMUI 11

Huawei P30 : tutte le versioni P30, P30 Pro e P30 Lite.

: tutte le versioni P30, P30 Pro e P30 Lite. Mate 20 : le versioni Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (senza dimenticare la Porsche Design RS).

: le versioni Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (senza dimenticare la Porsche Design RS). Mate 10 : le versioni Mate 10 Pro, Mate 10 e RS Porsche Design.

: le versioni Mate 10 Pro, Mate 10 e RS Porsche Design. P20: i soli P20 e P20 Pro.

P Smart 2019 : sono inclusi P Smart 2019, P Smart+ 2019 e P Smart Z.

: sono inclusi P Smart 2019, P Smart+ 2019 e P Smart Z. Huawei Nova 5T , 5 Pro, 5i, 4, 4e e Nova 5.

, 5 Pro, 5i, 4, 4e e Nova 5. Serie Y : Y9 Prime 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019, Y7 Prime 2019.

: Y9 Prime 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019, Y7 Prime 2019. Enjoy 9S , Maimang 8 e Enjoy 10 Plus .

, Maimang 8 e . MediaPad M6 8.4 e M6 10.8.

Honor 9X, 9X Pro, 20 (tutte le versioni), View 10, View 20, 10, 10GT, 10 Lite, 10 Youth edition, Play, Note 10, 8X, 8C, Magic 2 e 8A.

Coloro che invece riceveranno la EMUI 11 saranno: