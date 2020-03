Netflix ha ampliato la portata del suo piano solo mobile più economico e ha lanciato l’opzione nelle Filippine e in Thailandia. Il gigante dello streaming ha testato il livello di abbonamento nei mercati emergenti dal 2018, a partire da Malesia e India. L’anno scorso ha reso disponibile l’opzione in entrambi i paesi, offrendo agli spettatori un modo per vedere i suoi spettacoli senza dover pagare spese troppo eccessive.

Netflix ha lanciato questo sistema dove si usa di più il cellulare per guardare serie o film

Secondo la pubblicazione filippina BusinessWorld, la società ha annunciato l’implementazione del piano durante una teleconferenza video da Los Angeles, California. Patrick Flemming, direttore dell’innovazione dei prodotti di Netflix, ha detto ai giornalisti che i filippini guardano Netflix sui loro dispositivi mobili per tre ore al giorno ed è il doppio rispetto al resto del mondo. Questa motivazione rende il mercato filippino sicuramente un mercato estremamente interessante per Netflix.

Gli smartphone, economici e non, sono comuni in qualsiasi paese, quindi non è una sorpresa. E mentre la maggior parte degli utenti filippini non ha accesso a piani con dati mobili illimitati, possono facilmente scaricare episodi e guardarli mentre sono in movimento o in qualsiasi altro momento della giornata. In effetti, Flemming ha affermato che due utenti filippini su tre scaricano i contenuti di Netflix sul proprio telefono.

L’opzione costa circa 149 pesos filippini e 99 baht tailandesi e consente agli utenti di guardare spettacoli in definizione standard.