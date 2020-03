Windows è il sistema operativo maggiormente utilizzato sul globo terrestre, infatti esso è presente praticamente in ogni salotto di ogni essere umano.

La sua alta popolarità e distribuzione lo porta ovviamente a essere soggetto a numerosi aggiornamenti, necessari a mantenerlo efficiente e sicuro.

Questa dinamicità lo espone però a piccoli bug, come quello scovato dall’utente di Reddit “DeadMan3000”, il quale avvisa i proprietari di schede madri Gigabyte, hardware per cui il bug sembra avere tropismo.

Ecco in cosa consiste il bug

Il bug in questione sembra palesarsi su schede madri Gigabyte che montano chipset AMD o Intel e che eseguono Windows 10 con aggiornamento novembre 2019.

La particolarità risiede nel fatto che esso si palesa una volta fatto giungere il calendario oltre il oltre il 18 gennaio 3001.

L’effetto del bug si esaurisce in un blocco al primo avvio del sistema, cosa che una volta avvenuta, non è più nemmeno risolvibile cambiando la data dal BIOS, il che implica, come passo obbligato risolutivo, l’installazione da zero del sistema operativo.

Ovviamente è un po’ difficile che il calendario presente sui PC degli utenti sogni una data oltre il 18 Gennaio 3001, cosa che pone al riparo praticamente tutti.

Non rimane dunque che attendere che Microsoft e Gigabyte risolvano il problema in modo definitivo per poi rilasciare un aggiornamento, il tempo di certo non manca, dal momento che ammonta a 980 anni e dieci mesi.

Non è la prima volta che un sistema operativo non digerisce una determinata data, infatti è già capitato altre volte, la più famosa di tutte rimane il Millennium Bug che si verificò all’inizio del nuovo millennio.