L’offerta Vodafone assolutamente in grado di spazzare via le promozioni di Iliad è sicuramente la Special Unlimited, una splendida soluzione tramite la quale l’utente si ritrova ad avere l’accesso ad una infinità di contenuti a basso prezzo.

La promozione che andremo a raccontarvi, è bene ricordarlo, risulta essere accessibile esclusivamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale (no Kena Mobile, ho.Mobile o LycaMobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo di attivazione varia di negozio in negozio (anche di periodo in periodo), di base dovrebbe corrispondere a 12 euro per la promo e 10 euro per la SIM, ma sono stati segnalati sconti a 6 euro o anche completamente azzerati. L’unica cosa certa è che è completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, quindi sarà possibile richiedere la portabilità verso altra azienda in un qualsiasi momento senza temere di essere costretti a pagare penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone con la promozione da 50 giga al mese

La Special Unlimited è quindi una delle promozioni più richieste del periodo, proprio perché offre all’utente la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità possibile, illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da spedire agli stessi numeri in Italia.

Tutto questo è raggiungibile con una spesa effettiva di soli 7 euro al mese, addebitati in automatico direttamente sul credito residuo della SIM acquistata. Ricordiamo che la velocità di navigazione massima, con smartphone compatibile, raggiunge i 600Mbps in download senza costi aggiuntivi.