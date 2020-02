I nuovi smartphone Samsung della serie S20 presentano caratteristiche molto simili, se non fosse per le loro dimensioni e qualche piccolo particolare che rende un modello più caro dell’altro. Eppure, sono proprio quei piccoli particolari a stabilire qual è il modello più adatto alle nostre esigenze, guidando la scelta d’acquisto verso l’una o l’altra variante.

In questo articolo, proponiamo un confronto tra il Samsung Galaxy S20+ ed il Samsung Galaxy S20 Ultra. Il primo si qualifica come smartphone perfetto per chi desidera un dispositivo non troppo ingombrante nelle dimensioni e che offra delle ottime prestazioni; il secondo, invece, è lo smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un device con uno schermo enorme, anche se ciò dovesse significare maggior peso nelle tasche (ben 220 g).

SCHERMO

Sia Samsung Galaxy S20+ che Samsung Galaxy S20 Ultra presentano uno schermo Quad HD+ Dynamic AMOLED con supporto all’HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Cosa cambia tra i due smartphone? Semplicemente, le dimensioni: il primo, infatti, è dotato di uno schermo leggermente più piccolo da 6,7 pollici. Il secondo, invece, gode di un grande schermo da 6,9 pollici.

PROCESSORE E MEMORIA

Entrambi gli smartphone sono alimentati da un processore Exynos 990 octa-core (Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz). Nel caso di Samsung Galaxy S20+, questo è accompagnato da una RAM da 8 GB o 12 GB ed uno spazio di archiviazione interna fino a 512 GB, espandibile con microSD fino ad 1TB. Leggermente più potente è il Samsung Galaxy S20 Ultra, qualora lo si acquistasse nella variante con 16 GB di RAM. Anche in questo caso, la memoria interna disponibile è di 512 GB ed è espandibile con microSD fino a 1TB.

FOTOCAMERA

E quanto al comparto fotografico, invece? Sia Samsung Galaxy S20+ che Samsung Galaxy S20 Ultra sono dotati di una quad-camera posteriore che differisce, però, nella composizione. Nel caso della variante Plus, il modulo fotocamera si compone di una lente ultra-wide da 12 MP (f/2.2), una wide-angle da 12 MP (f/1.8, OIS), una telefoto da 64 MP (f/2.0, OIS) ed un sensore di profondità. Nel caso di S20 Ultra, abbiamo una fotocamera che promette dei risultati migliori, contando su di un sensore principale da 108 MP, accompagnato da una ultra-wide da 12 MP (f/2.2), un telefoto da 48 MP (f/3.5, OIS) ed un sensore di profondità. Oltre ciò, rispetto a quanto permesso dal Galaxy S20+, la variante Ultra supporta lo zoom digitale fino a 100X.

BATTERIA E PREZZI

Per quanto riguarda la batteria, infine, Samsung Galaxy S20+ gode di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W. Samsung Galaxy S20 Ultra, invece, offre un’autonomia leggermente superiore, con una batteria da 5.000 mAh. Rispetto al fratello minore, S20 Ultra supporta la ricarica rapida a 45 W. Il prezzo? Se prendiamo in considerazione le configurazioni top che saranno disponibili in Italia, con 12 GB di RAM e 512 GB storage nel caso di Galaxy S20+ e con 12 GB di RAM e 128 GB di storage nel caso di Galaxy S20 Ultra, i prezzi di vendita sono di 1.279 euro e 1.379 euro rispettivamente.