Il 5G cambierà tutto. O almeno, è quanto promette di fare la nuova generazione di comunicazione mobile. Grazie a velocità di trasmissione elevate, a tempi di risposta quasi nulli e alla possibilità di connessione simultanea di centinaia di migliaia di dispositivi, il 5G trova diversi ambiti di applicazione ed apre nuove possibilità.

5G, i principali ambiti di applicazione delle Reti di quinta generazione

Uno dei principali ambiti di applicazione del 5G è sicuramente quello della Smart City. Con l’avvento delle Reti di quinta generazione, le città saranno più intelligenti, più connesse e digitali. L’innovazione, in questo senso, coinvolgerà diversi aspetti della vita e delle infrastrutture, dall’illuminazione stradale al monitoraggio del territorio e alla sicurezza, dalla gestione del trasporto pubblico a quella dei rifiuti e dei parcheggi. In questo modo, non solo si cercherà di migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, ma si cercherà anche di sviluppare e realizzare delle soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale.

Un altro ambito di applicazione del 5G è sicuramente quello dell’intrattenimento. L’alta velocità e la bassa latenza delle Reti di quinta generazione permetteranno di eseguire in contenuti in streaming senza lag, aprendo nuove strade soprattutto per il Gaming. Allo stesso modo, si potrà cominciare a sperimentare una modalità di fruizione dei contenuti molto più immersiva ed avvolgente, per mezzo della Realtà aumentata e l’utilizzo di particolari visori.

Anche il mondo dell’Automotive subirà l’influenza del 5G. In particolare, assisteremo alla progressiva diffusione della guida assistita e della guida autonoma, nonché al diffondersi dello Smart Road, ovvero allo scambio di informazioni tra veicoli, infrastrutture e sistemi informatici.