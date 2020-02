Quante volte avresti voluto leggere o cantare il testo di una canzone in riproduzione su Spotify, senza però dover ricorrere ad applicazioni terze o al Web? Non dovrai attendere ancora a lungo per poterlo fare: il servizio di musica in streaming più famoso al mondo sta, infatti, implementando sulla sua app una funzionalità a lungo richiesta, e che si occuperà di mostrare sullo schermo dello smartphone il testo del brano in esecuzione.

Spotify per Android adesso ti mostra il testo delle canzoni

La novità è stata segnalata dai ragazzi di Android Police, che hanno riferito che la funzionalità è stata introdotta per mezzo di un aggiornamento lato server di Spotify. I brani con il testo disponibile vengono contrassegnati con l’etichetta LYRICS che precede il nome dell’artista, appena sotto il titolo della canzone in questione, com’è possibile notare dallo screenshot che alleghiamo di seguito.

Il testo è sincronizzato con il brano, per cui le parole si coloreranno a mo’ di karaoke, e viene mostrato sotto i pulsanti di controllo di Spotify (quelli che permettono di mettere in pausa o avviare la riproduzione musicale, passare al brano successivo o a quello precedente). Se si clicca sul testo, questo verrà visualizzato a tutto-schermo.

Questa funzionalità è diversa dalla già presente Behind the Lyrics. Questa, infatti, mostra solo alcune parti del testo di una canzone e si concentra molto sul “dietro le quinte”, fornendo informazioni sul testo, come ciò che ha ispirato l’artista a produrre un testo del genere ed altre curiosità ad esso correlate. Per quanto ci riguarda, noi non riusciamo ancora ad utilizzare questa nuova funzionalità e a visualizzare i testi delle canzoni. E voi? Fateci sapere se avete già ricevuto l’aggiornamento!