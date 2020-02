The Witcher è una serie televisiva disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix riscuotendo un successo notevole fin da subito. A ideare la serie televisiva polacca statunitense è Lauren Schmidt Hissrich basandosi sulla saga di Geralt di Rivia e racconta di un mondo abitato da esseri umani, elfi, specie magiche e nani. I personaggi hanno rubato il cuore di tantissimi spettatori e in particolare hanno apprezzato notevolmente il personaggio di Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill. Amati, comunque, anche i personaggi interpretati da Freya Allan (principessa Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer).

Attualmente è disponibile solo la prima stagione, ma i fan aspettano con ansia notizie riguardo la seconda stagione. Fortunatamente a comunicare qualche novità è proprio la famosa piattaforma di streaming online tramite il suo account Facebook. Eccovi svelati tutti i dettagli.

The Witcher arriva su Netflix con la seconda stagione: ecco quali sono le novità

La piattaforma più famosa al mondo di streaming online ha suscitato la curiosità di tantissimi fan della serie televisiva polacca statunitense The Witcher pubblicando un post sul suo profilo ufficiale Facebook.

In particolare, ha comunicato ai suoi utenti: “La produzione della seconda stagione di The Witcher è già iniziata quindi il prossimamente, da adesso, è un po’ meno prossimamente. Entrano a far parte del cast tra gli altri: Kristofer Hivju (Tormund in GOT) e Paul Bullion (Billy kitchen in Peaky Blinders).

Alcune indiscrezioni rivelano che potrebbero essere comunicate nuove informazioni molto presto. Non resta che attendere per scoprire cosa aspettarsi da questa grandiosa serie televisiva.