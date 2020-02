Oggigiorno è veramente difficile fare i conti con la privacy, specialmente quando l’argomento centrale della conversazione sono gli smartphone. Questi dispositivi sono entrati di prepotenza nelle nostre vite occupando il nostro interesse e per alcuni tutto il loro mondo.

Il prezzo che si paga per la comodità di avere un dispositivo multi funzionale pratico e compatto è la riservatezza dati: Chiunque può potenzialmente spiare il prossimo senza tante difficoltà. Online esistono anche aziende specializzate nello spionaggio dei telefoni che mettono al servizio i propri sistemi per una quota unica o in abbonamento.

Altri come gli hacker, invece, si prendono la briga di profilare gli utenti entrando nei loro conti in banca con note tecniche e leggendo tutti i messaggi WhatsApp ed il registro delle chiamate. Grosse aziende rivendono poi i dati sul mercato nero dell’informazione digitale.

In tutto questo emerge la domanda: “Ma esiste uno smartphone invisibile da usare senza essere spiati?“.

Smartphone a prova di spia: come funzionano

Gli smartphone anti-spia esistono ma funzionano solo per i due elementi che compongono la parte trasmittente e ricevente. In commercio si possono trovare a qualche centinaio di euro con un sistema di criptazione a prova di intruso.

Pensati appositamente per chi non desidera essere intercettato, sono pensati a senso unico per la realizzazione di un ponte sicuro tra due utenti. All’esterno, invece, la sicurezza rimane la stessa. Per la comunicazione diretta tra i due contatti sicuri, invece, i livello di riservatezza è ampiamente garantito dagli algoritmi AES256 – Two Fish 256.

Avete mai acquistato questo tipo di smartphone? Spazio ai vostri commenti.