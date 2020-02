Se non lo conoscete, Amazon Prime Student è una promozione di Amazon dedicata agli studenti, la quale consiste in un abbonamento Prime a metà prezzo fino alla laurea e con un periodo di prova gratuita esteso a 90 giorni.

Amazon ha deciso di dedicare una promozione speciale per gli iscritti alla piattaforma Prime Student.

Buono sconto per gli iscritti

L’offerta sarà valida fino alle 23:59 dell’11 aprile 2020 e consiste in un buono sconto di 15€ a fronte di una spesa di 50 in libri universitari, davvero ad hoc per gli studenti.

La possibilità di ricevere il buono è regolato da determinati termini e condizioni:

-L’offerta è valida dalle ore 11.00 del 17 febbraio 2020 alle ore 23.59 del 11 aprile 2020 sui libri presenti nella pagina dedicata e in quella successiva appartenenti alla promozione, esclusi gli eBook Kindle.

-A fronte di un acquisto di almeno euro 50 in libri presenti nella pagina dedicata, si riceverà un buono sconto del valore di 15 euro da spendere su Amazon.it

-Il buono sconto sarà inviata alla e-mail collegata all’account Amazon e potrà essere utilizzato disattivando la modalità di acquisto 1-Click.

-Nell’ambito della promozione, ciascun account potrà maturare solo un buono sconto dedicato.

-Il buono potrà essere sfruttato per l’acquisto di prodotti venduti da Amazon su Amazon.it fino al giorno 26 maggio 2020, ad esclusione di qualsiasi prodotti di tipo digitale. Esso non è cumulabile con altri buoni sconto e non convertibile in denaro.

-Qualora il cliente dovesse utilizzare solo parte del valore del buono, esso potrà utilizzarne la restante parte per un successivo acquisto, sempre entro i termini di validità dello stesso.

-Offerta valida per i soli clienti iscritti al servizio Amazon Prime Student.