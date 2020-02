Pochi giorni fa i computer in tutto il mondo hanno smesso di funzionare a causa un bug che ha colpito la barra di ricerca di Windows 10.

L’azienda ha parlato in un tweet di “indagini su un potenziale problema di accesso con più servizi Microsoft 365”. Non ha fatto alcun riferimento specifico al problema della barra di ricerca, ma il post potrebbe suggerire che anche altri servizi hanno smesso di funzionare. Il problema si presenta quando gli utenti si dirigono verso la barra di ricerca, che di solito permette di cercare file specifici o altre informazioni presenti sul proprio computer. La barra di ricerca appare bianca e inutilizzabile.

Windows 10: la barra di ricerca ha smesso di funzionare, pare che il problema siano i servizi online di Microsoft

Windows 10 è utilizzato da quasi un miliardo di persone. Non è chiaro quanti di questi siano coinvolti, ma il problema non sembra essere presente su tutti i computer fortunatamente. Sembra essere una conseguenza del fatto che la barra di ricerca si collega ai servizi online di Microsoft, nonostante sia utilizzata per la ricerca nel computer locale. Quando le persone effettuano ricerche, il computer comunica con il motore di ricerca Microsoft Bing e molti hanno suggerito che un problema in tale connessione potrebbe essere la causa.

Gli utenti di Reddit – molti dei quali hanno segnalato il problema nelle ultime ore – hanno trovato una soluzione alternativa. Implica, tuttavia, apportare modifiche al registro del computer, che può causare problemi al PC e, in casi estremi, causarne la rottura totale e quindi non è consigliata. Il problema è tra l’altro presente pochi giorni dopo che Microsoft Teams ha smesso di funzionare correttamente. Tale problema sembra quindi la conseguenza del mancato rinnovo di un certificato di sicurezza da parte di Microsoft.