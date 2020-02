In rete è possibile leggere qualsiasi tipo di notizia, su qualsiasi tipo di argomento. Ad oggi, in Internet spiccano tantissime notizie riguardo la sesta edizione di GTA, il videogame più famoso al mondo.

A ideare e sviluppare questo videogame sono Rockstar North e Rockstar Leed e a pubblicarlo è Rockstar Games nel 1997. Ad oggi sono disponibili cinque versioni, una più amata dell’altra. Il cavallo di battaglia di questo videogame è la modalità di gioco perché si basa su un open world dove i players possono sbizzarrirsi nel migliore dei modi. Ad oggi, però, in tanti attendono la nuova versione di GTA e in rete se ne discute tanto in seguito alle dichiarazioni di un ex dipendente Rockstar. Nel paragrafo successivo eccovi descritti qualche dettaglio in più.

GTA 6 potrebbe arrivare molto presto? Ecco alcune indiscrezioni

Sono ormai passati cinque anni dalla data di uscita di GTA 5 e i fan non aspettano altro che l’arrivo della nuova versione per scoprire le novità introdotte. A scatenare discussioni e perplessità, però, sono le parole di un ex dipendente Rockstar, Darion Lowenstein, dichiarando durante un evento tenuto da Jeffries: “GTA 6 non dovrebbe uscire così presto. Non illudetevi.”

A rispondere a queste dichiarazioni, però, è lo stesso Jeffries dichiarando: Darion è oramai un ex dipendente Rockstar e ha voluto far notare che i fratelli Houser vogliono dare la massima qualità del gioco, più che rispettare le scadenze. Secondo le sue idee, nella migliore delle ipotesi il gioco potrebbe essere rilasciato alla fine del 2021, ma non pensa che possa arrivare un trailer o un annuncio a breve.”