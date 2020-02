Bennet lancia sconti davvero incredibili sui prodotti Samsung e Huawei, l’intenzione è proprio quella di andare a riprendere le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, come ad esempio esselunga, nella speranza di attirare su di sé tutta l’attenzione dei consumatori.

Il volantino Bennet è attualmente disponibile su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. E’ molto importante, infatti, ricordare che l’utente non potrà acquistare online (non sappiamo se sarà mai possibile), dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita.

La campagna promozionale resta comunque attiva su tutto il territorio nazionale fino al 19 febbraio 2020, i prodotti sono commercializzati in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi (non sono segnalate difficoltà di reperimento delle scorte).

Volantino Bennet: i nuovi prezzi sugli smartphone Huawei e Samsung

Il volantino Bennet riesce comunque a garantire all’utente la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, in particolar modo delle marche più note, quali sono Samsung e Huawei.

Per la prima il modello da non lasciarsi sfuggire è sicuramente il Galaxy S10e, un buonissimo dispositivo in vendita comunque a soli 429 euro nella versione no brand.

Per la seconda, invece, la scelta potrà ricadere su Huawei P Smart+ 2019, distribuito a 199 euro o Samsung Galaxy A10 a 129 euro. Da non dimenticare nemmeno la possibilità di mettere le mani sul wearable più discusso dell’ultimo periodo, la Xiaomi Mi Band 4 al prezzo di soli 31,90 euro. Maggiori informazioni sono disponibili nello specifico a questo link.