Iliad e due nuove offerte sul sito ufficiale da 4 e 6 euro al mese

Iliad ha racchiuso tantissime soluzioni degli ultimi tempi all’interno della sua strategia principale. L’obiettivo fin dal primo momento è stato quello di lasciare il segno sul mondo della telefonia mobile con le sue offerte clamorose e con i prezzi estremamente bassi. La concorrenza ha accusato il colpo, e infatti moltissimi stanno cercando di vendicarsi.

Iliad continua però a portare avanti le sue migliori offerte, le quali risultano tra le migliori in assoluto. In questo momento il provider proveniente dalla Francia si trova al quarto posto in classifica e con oltre 5 milioni di utenti attivi. Difendersi però adesso diventa la priorità, dal momento che in molti vogliono recuperare gli utenti che Iliad gli ha rubato. Per questo sul sito ufficiale sono state rese ancora disponibile due offerte che in realtà riguardano il passato.

Iliad: disponibili sul sito ufficiale la Solo Voce e la Giga 40, entrambe costano molto poco ogni mese e durano per sempre

Le due offerte che potete trovare ancora disponibili sul sito ufficiale di Iliad sono le seguenti: Solo Voce e Giga 40. Entrambe, già viste in passato, includono i migliori contenuti ma si differenziano non poco tra di loro.

La prima include infatti solamente minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri in Italia e in Europa. Il prezzo è di soli 4,99 euro al mese per sempre. La seconda offerta è invece molto più ampia, dal momento che include al suo interno minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti ma con 40GB di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo è 6,99 euro al mese.