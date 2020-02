HONOR ha presentato il suo nuovo MagicWatch 2, un orologio intelligente che, oltre che offrire diverse opportunità di personalizzazione, è dotato delle principali tecnologie di monitoraggio della salute e di una batteria che garantisce fino a quattordici giorni di autonomia. Insomma, il dispositivo perfetto per chi cerca un indossabile che sia flessibile nel design (grazie ai diversi cinturini e ai quadranti disponibili, personalizzabili con le proprie foto, HONOR MagicWatch 2 può adattarsi facilmente a qualsiasi occasione) e all’avanguardia per le funzionalità offerte.

HONOR MagicWatch 2: caratteristiche, funzionalità e prezzi

HONOR MagicWatch 2 è dotato di uno schermo AMOLED da 1,39 pollici a colori ed è disponibile in due misure: quella da 46 mm e quella da 42 mm. Il dispositivo incorpora uno spaker ed un microfono, per cui è sia possibile effettuare/ricevere chiamate Bluetooth sia ascoltare musica direttamente dallo smartwatch. A tal proposito, HONOR MagicWatch 2 dispone di 4 GB di storage interna, di cui 2 GB possono essere utilizzati per archiviare fino a cinquecento canzoni.

Ovviamente, non manca la possibilità di ricevere le notifiche di messaggi, e-mail ed eventi, nonché accedere alle app Meteo, Alarm, Timer, Find My Phone ed altre. HONOR MagicWatch 2 supporta quindici modalità di allenamento (tra cui 8 outdoor e 7 indoor) e 13 corsi professionali di diversi livelli, da quello base a quello avanzato. Il dispositivo, inoltre, è dotato di un pace-setter virtuale con strumenti che possono essere attivati in tempo reale per migliorare le proprie prestazioni durante l’allenamento, a seconda dei propri ritmi.

HONOR MagicWatch 2 monitora il battito cardiaco (anche sott’acqua), il punteggio SWOLF, la distanza percorsa, la velocità e le calorie bruciate. Grazie alla tecnologia HUAWEI TruSleep 2.0, lo smartwatch è in grado di riconoscere e diagnosticare 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornire consigli in base alle proprie abitudini, così da migliorare la qualità del sonno. Oltre ciò, la tecnologia HUAWEI TruRelax permette al dispositivo di rilevare il livello di stress, mostrando quando necessario degli esercizi di respirazioni utili per rilassarsi, mentre grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen, HONOR MagicWatch 2 riesce a controllare il battito cardiaco e a segnalare eventuali anomalie.

Il nuovissimo HONOR MagicWatch 2 sarà disponibile in Italia a partire da fine febbraio nelle seguenti varianti:

MagicWatch 2 46mm Charcoal Black: 179.99€

MagicWatch 2 46mm Flax Brown: 199.99€

MagicWatch 2 42mm Charcoal Black: 169.99€

MagicWatch 2 42mm Sakura Gold: 209.99€

Noi lo abbiamo già provato. Ecco la nostra video-recensione!