I cyber-criminali utilizzano sempre nuove tecniche per ottenere guadagni e profitti illeciti attraverso truffe online rivolte a tutti gli utenti. Il phishing è una delle strategie più impiegate; diffusa attraverso email fraudolente la cui natura è celata dal nome di aziende, marchi noti e istituti bancari ovviamente estranei all’intento dei malfattori. Lo scopo di questi attacchi phishing potrebbe essere sottovalutato. E’ importante, invece, prestare molta attenzione poiché tra i danni arrecati da questo tipo di truffa non vi è soltanto la perdita dei dati personali, ma in alcune occasione anche il prelievo illecito di risparmi presenti su carte di credito e conti correnti. Ecco, quindi, come affrontare il tentativo di frode.

Phishing: come ostacolare i cyber-criminali e affrontare le email fraudolente!

Le email fraudolente create per nascondere tentativi di phishing possono essere riconosciute attraverso l’identificazione di alcune caratteristiche che consentono di smascherare l’inganno poiché sempre presenti. Ad esempio, la richiesta di inserire dati, codici e credenziali online, in pagine il cui link è contenuto nel messaggio diffuso dai malfattori. Qualunque sia la giustificazione utilizzata per invogliare gli utenti a fornire le informazioni richieste è importante evitare sempre di seguire il passaggio.

Le pagine suggerite, infatti, sono sempre fraudolente, in quanto rappresentano un clone in grado di rubare tutte le informazioni che verranno inserite dagli utenti e spedirle, appunto, ai cyber-criminali. E’ molto importante, quindi, prestare attenzione alla presenza di questi due elementi che seppur apparentemente banali possono offrire la possibilità di prevenire una truffa non indifferente, capace di prosciugare carte e conti correnti.