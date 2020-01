NASA: scelta l’attrezzatura per il suo primo modulo ISS commerciale

L’attuale spinta alla privatizzazione della NASA ha appena raggiunto un traguardo importante da tenere in considerazione per il futuro. L’agenzia è sempre molto attenta a quello che il futuro può riservare al fine di effettuare scoperte e novità sempre più importanti. Pertanto, l’amministrazione ha scelto Axiom Space per fornire il suo primo modulo di destinazione commerciale per la Stazione Spaziale Internazionale. Il modulo abitabile si collegherà alla porta di andata del nodo 2 della stazione e servirà da esempio di ciò che le aziende possono fare: Axiom Space ha piani per il turismo spaziale e altri viaggi privati. I funzionari della NASA sperano che introdurrà una “economia dell’orbita terrestre bassa” a bordo della ISS, dove la NASA è solo un altro cliente.