Rinomata in tutta Europa per aver carpito il cuore di chiunque l’abbia vista, la serie produzione originale di Netflix ha ancora molto da mostrate ed infatti sta per tornare con una nuova stagione. In uscita il 3 aprile 2020, La Casa di Carta 4 ha coinvolto nuovamente il suo creatore Alex Piña, il quale ha dedicato gli ultimi mesi a sviluppare dei nuovi risvolti che i famosi protagonisti ormai noti per i nomi delle città saranno tenuti a vivere ancora una volta: scopriamo i dettagli rivelati fino ad ora.

La Casa di Carta 4: i colpi di scena saranno numerosi? Sarà l’ultima stagione?

L’entrante La Casa di Carta 4 sarà diverso da quanto visto in precedenza: molte indiscrezioni, infatti, affermano che la storyline sarà più lenta rispetto alle precedenti seasons, ma non bisogna temere alcuna paura poiché essa conterrà dei colpi di scena degni dello show. Tra le tante indiscrezioni ve ne sono numerose in merito alla criminale Nairobi: chi ha visionato la terza stagione sa che il personaggio interpretato da Alba Flores viene ucciso nel corso dell’ultimo episodio; sono in molti i fans che sperano che si ripresenti, così come era accaduto anche per Berlino, ma la stessa attrice avrebbe fatto intendere che questa sia una morte… In ogni caso è meglio non dare nulla per scontato!

Per ora i dettagli sono solo questi, ma prima di lasciarvi andare ci sentiamo in dovere di informarvi che lo showrunner della serie TV ha già confermato che vi sarà anche una quinta stagione, il tutto durante il festival Internazionale del cinema di Almeria.