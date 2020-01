CoopVoce: due offerte tutte nuove per soli 5 e 9 euro al mese

Con CoopVoce i gestori virtuali stanno trovando un osso duro da rosicchiare. Il gestore, al quale tantissimi utenti non davano alcun credito durante gli ultimi anni, è cresciuto a dismisura soprattutto grazie al suo cambio di strategia che ora sta facendo le fortune dell’azienda. Infatti, se prima la strategia riguardava offerte con prezzi molto bassi ma con contenuti estremamente esigui, ora è davvero tutto diverso.

CoopVoce a totalmente rivisto le sue promozioni, lanciando infatti nuove offerte che in questo momento sono ampiamente ricercate sul mercato telefonico mobile. La dimostrazione è che negli ultimi mesi il pubblico è nettamente cresciuto, e soprattutto che il gestore non rischia più di scomparire. A tal proposito ogni mese nasce una nuova promo, ma questa volta ne sono arrivate ben due in sostituzione dell’ultima che durava da novembre.

CoopVoce: ci sono due offerte sul sito ufficiale, arrivano le ChiamaTutti Easy e Top 10 per tutti

Coop ha scelto di equipaggiare il suo gestore con due nuove promozioni davvero interessanti. La prima, la ChiamaTutti Top 10, è una declinazione minore della precedente proposta, visto che offre al suo interno minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 9 euro al mese per sempre.

Segue poi la ChiamaTutti Easy, offerta che invece risulta utile magari per le persone più anziane visti i contenuti. Ci sono infatti 300 minuti verso tutti i gestori, 300 SMS verso tutti e 3GB di traffico dati in 4G per navigare. Il prezzo è di soli 5 euro al mese per sempre.