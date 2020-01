CoopVoce: ChiamaTutti Top 10 e Easy a partire da 5 euro al mese

CoopVoce è il gestore che più ha sorpreso durante gli ultimi tempi, dal momento che sembrava destinato all’oblio e invece si ritrova in alto alle preferenze degli utenti. Molte persone parlano di questa realtà come estremamente interessante, ma solo da quando a cambiato strategia.

Inizialmente le sue offerte non sembra non interessare il pubblico, il quale proprio non voleva saperne di avere sì prezzi bassi ma con contenuti troppo esigui rispetto alla concorrenza. In seguito però le cose sono cambiate, fortunatamente per CoopVoce che è riuscito dunque a macinare terreno importante per una sua risalita. Attualmente in molti credono che risulti infatti questo il gestore mobile più affidabile, anche perché le sue promo non nascondono sorprese negative. Coop però ha appena dato un ulteriore tocco, il quale consiste in due promo sul sito ufficiale che possono essere sottoscritte per pochi euro.

CoopVoce: nascono la ChiamaTutti Easy e la ChiamaTutti Top 10

Sono ufficialmente nate due promo: la ChiamaTutti Easy e la Top 10, le quali prendono in carico la pesante eredità lasciata dalla Top 20. In questo caso CoopVoce ha scelto di lanciare due offerte e non solo una, entrambe piene di contenuti. La prima include 300 minuti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G.

Il tutto ad un prezzo di soli 5 euro ogni mese. Segue poi la seconda prova, quella che invece include minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani ed europei, 1000 SMS e 10 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. In questo caso il prezzo è di soli 9 euro