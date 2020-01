Siamo agli inizi di un 2020 che culminerà con la nascita della nuova rete Internet 5G. Ci si porrà di fronte ad una soluzione che non conoscerà limiti di banda tanto per quanto riguarda la velocità di navigazione tanto per la copertura e la promessa di un network zero lag.

Al momento, ad ogni modo, facciamo i conti con la rete 4G nelle sue varie sfaccettature. Un nuovo report indica quale sia l’operatore più veloce tra i grandi del mondo telefonico. A sfidarsi sono TIM, Wind, Tre, Vodafone ed Iliad. A parlare è il nuovo rapporto di fine anno di Barometer che ha analizzato performance e statistiche per grado di copertura e banda Internet dei vari provider di servizi online.

La rete Internet più veloce appartiene a questo operatore

Sono stati diversi i parametri presi in considerazione dalla società che ha svolto le indagini sul finire del 2019. Per quanto riguarda la copertura Internet 4G è stata Vodafone ad avere la meglio su TIM con uno stacco di pochissimi punti. Diverso, invece, il prospetto per la velocità di rete dove non esiste praticamente alcuna differenza se non dal punto di vista della latenza che con TIM garantisce il sistema migliore in chiave streaming di contenuti.

WindTre ed Iliad, invece, occupano rispettivamente terzo e quarto posto dal punto di vista della persistenza del segnale con una qualità che premia invece il nuovo operatore francese ora al terzo posto. Chiude il rank WindTre all’ultimo posto per velocità di rete.

Alla luce dei risultati è normale considerare la vittoria di Vodafone con la rete numero uno in Italia per velocità e copertura. TIM si trova ad appena un passo dal rivale mentre gli altri protagonisti hanno ancora molto da recuperare per mettersi in pari. Tali dati sono utili per considerare l’offerta telefonica da scegliere. Consigliamo di controllare sempre la copertura per la propria zona onde evitare spiacevoli sorprese.