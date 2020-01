NASA: il 2019 è stato il secondo anno più caldo della Terra di sempre

NASA: il 2019 non è stato l’anno più caldo per tutto il pianeta

Mentre la Terra si sta riscaldando in media, l’effetto non è distribuito uniformemente su tutto il pianeta. Il 2019 è stato solo il 34 ° anno più caldo mai registrato per gli contigui Stati Uniti, per esempio. Nel frattempo, la regione artica si è riscaldata a tre volte il ritmo del resto del pianeta.

Il NAOO ha recentemente scoperto che il 2019 non è stato solo il secondo anno più caldo mai registrato, ma è stato anche il secondo più umido , grazie alle inondazioni storiche e agli uragani estremi. Man mano che i segni del cambiamento climatico diventano più espliciti e immediati, il suo pericolo è diventato sempre più difficile da negare. Speriamo che questi effetti suscitino un’azione più drastica e proattiva da parte dei governi e delle società .