Attualmente si tratta solamente di un rendering, ma la Modern House, uno famoso studio di architettura situato a San Pietroburgo, ha deciso di progettare una casa anti-apocalisse che dovrebbe essere in grado di resistere in caso di disastro naturale di vario genere. Il design e il concetto di questa abitazione futuristica, sono volutamente ispirati alla Tesla Cybertruck di Elon Musk che già conosciamo.

Vediamo insieme le caratteristiche della struttura

Quante volte abbiamo visto al cinema e in TV storie di disastri apocalittici in cui le persone erano sopravvissute grazie ad un bunker sotterraneo? Il concetto sviluppato dagli architetti di Modern House segue grossomodo quell’idea, con un edificio strutturato su più livelli, ma anziché essere sotterraneo, emerge imponentemente dal terreno ed ha l’aspetto iper-lussuoso. Le pareti sono costruite in cemento armato, e per allinearsi allo stile Tesla, sono rivestite in alluminio, con quell’aspetto spigoloso tipico del Monster-Truck di Musk. L’inclinazione ad angolo acuto delle pareti è pensata per non dare a nessun intruso la possibilità di arrampicarsi sul terrazzo. Anzi per dirla tutta questo design è stato proprio pensato per essere anti-zombie!

Si tratta di una struttura molto grande, con uno spazio di circa 300 metri quadri, perfetto per ospitare non oltre le sette persone. I designer sostengono che per affrontare al massimo delle potenzialità uno scenario apocalittico, il minimo sia essere circondati da spazio, comodità e comfort! Attraverso un sistema di purificazione di acqua e aria, l’installazione di turbine eoliche e un impianto a energia solare, questo bunker possiederebbe un’autosufficienza di circa un anno senza bisogno di interventi esterni. Naturalmente è stato creato un video che spiega in breve le caratteristiche della Cyberhouse in cui è possibile vedere una sorta di ascensore che conduce a un garage sotterraneo per mettere al sicuro anche l’automobile (guardacaso proprio un Cybertruck). Che si tratti di un disastro nucleare, di un’epidemia zombie o di altro, questo modello di bunker ancora solo teorico sembra essere perfetto per ogni evenienza.