Google News e Google Trends: grazie a loro non vi perderete una notizia

Con queste due piattaforme, diverse per scopo ma simili nel modus operandi, si possono avere tutte le informazioni che un utente del Web ricerca quotidianamente, sia per una news ben precisa che per un evento appena accaduto in una remota parte del globo.

Con Google Trends vengono visualizzate le statistiche in tempo reale sulle parole chiave o sulle news più ricercate in un determinato momento.

Arriviamo ora a Google News: il suo funzionamento assomiglia molto ad un quotidiano dove vengono evidenziate le notizie principali delle varie testate. In prima “pagina” si trovano infatti quelle che vanno per la maggiore in base al settore di riferimento.

Si può scegliere infatti una delle tante macro-aree come “tecnologia”, “politica”, “economia”, “fotografia” e molte altre. Recentemente il servizio gode anche di due differenti filtri per la navigazione. Ci riferiamo a Newscast e Newstand. A tal proposito, potete leggere GRATIS tutte le notizie di Tecnoandroid sulla pagina ufficiale di Google News cliccando sulla stellina in altro a destra.