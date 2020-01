Negli ultimi tempi internet ed i social network ad esso collegati si sono sicuramente espansi e piano piano stanno prendendo sempre più piede, soprattutto nella nostra società.

Commentare una piattaforma dopo che sono stati pubblicati i dati trimestrali è sempre facile, al contrario non è facile prevedere le tendenze o l’evolversi di alcune di queste piattaforme. Alcuni esperti però ci hanno provato con Instagram, TikTok e Facebook. Scopriamo le loro parole.

Instagram, TikTok e Facebook: le previsioni degli esperti

Partiamo subito dalla piattaforma più amata ed odiata allo stesso tempo, Facebook. Il colosso di Menlo Park continuerà, secondo gli esperti, ad essere la piattaforma predominante, soprattutto grazie al nuovo modo di inviare denaro creato, stiamo ovviamente parlando di Libra, la criptovaluta tanto discussa creata dal social network di Mark Zuckerberg. Facebook rilascerà anche un nuovo strumento per trasferire immagini e video su Google Foto, motivo che lo renderà la piattaforma più in voga.

Per quanto riguarda Instagram, la piattaforma ha intenzione, per l’anno nuovo, di togliere un po’ di “pressione” tra i propri utenti. Per questo motivo ha approvato il progetto in cui non si vedono i “mi piace” sotto al post pubblicato. Oltre al dettaglio di queste due piattaforme gli esperti prevedono l‘ascesa della messaggistica istantanea, ovvero il collegamento tanto atteso tra Facebook, WhatsApp ed Instagram.

TikTok avrà un grandissimo boom, pensate che nel 2019 l’applicazione ha registrato circa 614 milioni di download, diventando la terza applicazione più scaricata dell’anno sia su Google Play che su Apple Store. Twitter ha l’obiettivo di proteggere la privacy dei propri utenti, soprattutto dopo gli avvenimenti che hanno coinvolto il suo rivale da sempre, Facebook.