L’attuale Governo sta cercando un nuovo piano per la Legge di Bilancio 2020 affinché non ci sia un salasso economico per i cittadini. Al di là delle numerose tasse che annualmente ogni italiano deve pagare, i politici stanno studiando un modo per non gravare ulteriormente con gli aumenti di accise e tasse, a discapito però del prezzo del carburante. Si prevede infatti un costo maggiore per la benzina e per il Diesel per fronteggiare un buco economico di oltre 3 miliardi di Euro.

Come si sia formato ancora non si sa, ma il problema è che ora lo Stato ha questa (fra le tante) emergenza da fronteggiare.

Un costo maggiore del carburante per fronteggiare i buchi di bilancio nel 2021

Ci può essere una soluzione che contrasti l’aumento del costo della benzina e del Diesel per gli italiani? Questo è ciò che ci si chiede, e per il momento, se non si prospetteranno scenari differenti, difficilmente potremo evitarlo. Del medesimo parere sembra essere anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Purtroppo un futuro simile non è molto roseo agli occhi degli italiani: di fatto, i cittadini devono combattere con un già elevatissimo costo per il carburante. Parliamo di 1,587 Euro al litro per la benzina e 1,477 per il Diesel. Tali cifre si riferiscono al costo del petrolio in modalità “Self” su strade cittadine. La situazione peggiora drasticamente su autostrada, dove si possono raggiungere picchi di oltre 2,00 Euro a litro per la benzina in modalità “Servito”.

Si potrebbe giustamente pensare alle auto elettriche o ibride infatti, proprio per combattere il dilagante inquinamento atmosferico e per evitare un simile spreco di denaro al cittadino. A mancare però sono gli incentivi statali per l’acquisto di auto eco-sostenibili e eco-friendly.