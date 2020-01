Epic Games ha confermato le notizie di un frustrante bug di Fortnite che sta causando il blocco di alcuni giocatori, incapaci di spostare il proprio personaggio. Il problema non si limita qui, poichè ci sono problemi anche nell’accesso all’inventario e nell’organizzazione dello zaino.

Per questo, alcuni giocatori rimangono senza la maggior parte del loro equipaggiamento. Epic chiama questi bug “problemi di desincronizzazione” e incoraggia i giocatori a segnalare questo tipo di problema quando li riscontrano. Sul subreddit FortniteBR, un dipendente Epic ha chiesto ai giocatori che hanno riscontrato il problema di utilizzare l’opzione “Invia feedback” presente nel menu di gioco.

Fortnite, un bug fastidioso rovina il gioco

Se volete segnalare anche voi il fastidioso bug, siate certi di includere nell’oggetto e nel corpo del messaggio la frase “problema di desincronizzazione” in modo che il team di sviluppo possa gestire meglio la causa del problema. Molti giocatori hanno segnalato questo errore, che non sembra essere causato dalla connessione Internet del singolo utente collegato ai server del gioco.

In alcuni casi, il problema alla fine si risolve da solo. Nei casi restati, invece, il giocatore è costretto a lasciare il match e re-startare per continuare a giocare normalmente. Epic ha attualmente elencato questo problema come “Investigating / In Development” con priorità arancione; il bug è anche elencato come presente su tutte le piattaforme.

Questo è uno dei numerosi bug che Epic sta attualmente studiando. Altri problemi che hanno una priorità più alta includono un bug in cui i giocatori non sono in grado di aprire i regali di Winterfest, uno che rende inaccessibile la chatbox e un altro che sta facendo rinascere i giocatori in Team Rumble con un solo punto salute.