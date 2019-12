Il negozio di Fortnite, il Battle Royale più famoso e giocato al mondo, si aggiorna introducendo una nuova serie di contenuti estetici, tra cui anche il simpatico pacchetto Fratelli Baozi (1-500 V-Buck, circa 15 euro al cambio), che include ben quattro diverse Skin per dare un tocco di stile ai propri personaggi preferiti.

Questa, tuttavia, non è l’unica novità giunta nelle scorse ore sul Negozio in-game di Fortnite (piccola parentesi per chi si fosse perso la novità: Fortnite è stato premiato come Best Ongoing Game ai The Game Awards di quest’anno). Tra gli altri oggetti acquistabili, infatti, troviamo:

Assaltatore Imperiale (Skin) – 1500 V-buck

Elaborazione completata (Strumento raccolta) – 500 V-buck

(Strumento raccolta) – 500 V-buck Piedipiatti (Skin) – 1200 V-buck

Takara (Skin) – 1500 V-buck

Match Point (Skin) – 800 V-buck

Maratona (Musica) – 500 V-buck

Dacci Dentro (Emote) – 500 V-buck

I costumi, le Emote, gli strumenti di raccolta e gli altri contenuti sopra citati dovrebbero essere disponibili fino ai primi giorni di Gennaio, per cui consigliamo, a chi fosse intenzionato ad acquistare uno degli oggetti dal Negozio di Fortnite, di provvedere al più presto in quanto questi potrebbero essere ritirati molto presto.

Fortnite Capitolo 2, come ottenere gratuitamente la Skin di Wolly Warrior

Inoltre, ricordiamo che è ancora possibile ottenere gratuitamente la simpatica Skin Woolly Warrior, il Guerriero Lanoso, partecipando all’evento di Mezz’Inverno in queste ore attivo su Fortnite Capitolo 2. Ottenere il costume del Guerriero Lanoso è davvero molto semplice: basta raggiungere il capanno di Crackshot ed aprire il grosso pacco verde disposto verticalmente, e che giace nell’angolo sinistro del posto. Se la procedura non vi è chiara, alleghiamo di seguito un breve video tutorial che vi guiderà passo dopo passo verso il riscatto della Skin.