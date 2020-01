Unieuro nasconde al proprio interno un volantino destinato a lasciare il segno nel cuore di tutti gli utenti pronti ad acquistare un nuovo dispositivo di tecnologia generale, il Fuoritutto impressiona per la qualità generale degli sconti applicati su tantissimi modelli.

A differenza dei soliti e classici SottoCosto, in questo caso ci troviamo di fronte ad una campagna promozionale tramite la quale l’utente può recarsi anche l’ultimo giorno in negozio e sperare di poter comunque effettuare l’acquisto. Le scorte non dovrebbero essere un problema, inoltre, le compravendite potranno essere completate anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, la spedizione però è da considerarsi a pagamento al proprio domicilio (sempre gratuita in negozio, indipendentemente dalla cifra spesa).

Per i codici sconto Amazon e le ultime offerte del periodo, ecco il nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: le offerte che nessuno si sarebbe aspettato di vedere

Gli ottimi prezzi a disposizione degli utenti sono tantissimi, uno dei più invitanti riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S10e, un terminale di fascia medio-alta in grado di emulare le ottime prestazioni dei Galaxy S10 e S10+, ma richiedendo un esborso relativamente ridotto, soli 439 euro.

Volendo invece puntare verso un terminale decisamente più recente, il consiglio è di scegliere lo Huawei Nova 5T, ottimo modello di fascia media in vendita a soli 399 euro, ma in grado di soddisfare pienamente anche da un punto di vista fotografico.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Unieuro, aprite le pagine che trovate inserite qui sotto, valide su tutto il territorio nazionale.