Il volantino Trony nasconde al proprio interno un SottoCosto strepitoso in grado di abbattere tutte le offerte delle dirette concorrenti del mercato, a partire proprio dalla rivale Euronics, peccato sia attivo solo in alcuni punti vendita e sia in scadenza oggi, 30 dicembre 2019.

Le offerte che andremo a raccontarvi, come avete già capito, non sono disponibili ovunque sul territorio nazionale o sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, ma sono limitate esclusivamente ai negozi indicati nell’ultima pagina. Oltre a questo, coloro che vorranno acquistare lo potranno fare anche richiedendo un prestito all’azienda, in modo da rateizzare la spesa senza doversi preoccupare degli interessi.

Volantino Trony: grazie al SottoCosto la spesa è ridottissima

La spesa è ridottissima grazie al SottoCosto, anche se comunque è importante ricordare che le scorte disponibili sono estremamente limitate, di conseguenza raccomandiamo sempre di recarsi il prima possibile onde evitare di prendere una decisione e di non poter mettere le mani sul prodotto.

Lo sconto più valido dell’intero volantino Trony riguarda sicuramente l’iPhone Xs, top di gamma dell’anno scorso ma ancora in grado di attirare l’attenzione su di sé con caratteristiche tecniche di fascia alta, acquistabile con un esborso di circa 799 euro.

Le alternative Android sono tutti modelli di fascia medio-bassa, come Galaxy A40, Galaxy A30s, LG K40, Oppo A5 2020 o Huawei P30 Lite. Per altre informazioni in merito alla corrente campagna promozionale, ecco qui sotto il volantino in ogni sua parte.