TelegramI dissapori tra WhatsApp e Telegram non si placano e culminano in un nuovo aggiornamento che avvantaggia la creazione di Pavel Durov. La controparte Facebook accusa il colpo di un pacchetto che include oggi 8 funzioni nuove pubblicate per gli utenti Desktop e Mobile fino alla versione Android/iOS e Telegram X. La lista di novità ed ottimizzazioni è impressionante. Ecco quali carte si è giocato Durov.

Telegram: la nuova versione affossa WhatsApp con tante novità

Mentre alcuni utenti si ritirano dalle chat per mancata consegna degli aggiornamenti WhatsApp a migliaia di telefoni cresce il desiderio di scoprire l’ultimo Telegram update 5.13 che rispecchia un ricco changelogi in otto punti essenziali. Dimostra che c’è ancora possibilità di migliorare le chat e tutto il parco servizi. In riferimento alla nuova build, pertanto, si evidenziano le seguenti ottimizzazioni compartimentali:

Crea temi con tonalità colore e motivi.

Programma l’invio dei messaggi quando il destinatario è in linea.

Scegli i luoghi più facilmente quando invii la posizione

Passa alla modalità notte e viceversa dal menu di sinistra.

Usa le mappe scure con la modalità notte.

Scegli la qualità dei video inviati più intuitivamente.

Scorri in basso i profili degli utenti o passa tra i messaggi per nuove animazioni.

Scopri altri 31 miglioramenti e bug risolti.

La nuova app è già disponibile per il download tramite il Play Store di Google. Attraverso questo indirizzo è possibile scaricarla gratuitamente senza ricorrere a fonti esterne ed installazioni via APK di terze parti. Cos’altro è possibile chiedere ad una piattaforma che ha già dimostrato la sua superiorità al cospetto di WhatsApp?