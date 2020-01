Iliad ha grandi obiettivi per questo 2020 che è iniziato da poche ore. L’operatore francese dopo i numeri eccellenti del uso primo anno di vita in Italia, nel 2019 ha superato ogni aspettative. Anche grazie alla famosa promozione low cost chiamata Giga 50, gli utenti sono cresciuti in maniera esponenziale. La quota di cinque milioni di abbonati è sempre più vicina.

Iliad, il 5G forse già arriva nel 2020 e c’è attesa per la Fibra Ottica

La garanzia per vecchi e nuovi clienti di Iliad sono e resteranno anche nel futuro a medio termine le ricaricabili a prezzi bassi. Il gestore francese, tuttavia, si sta impegnando anche per migliorare i suoi punti deboli. E’ fuori discussione, che un passo in avanti per competere ad armi pari con i rivali deve essere fatto per quanto concerne il campo dei servizi.

Nel 2020 potrebbero già esserci importanti novità. Stando agli ultimi rumors, Iliad potrebbe iniziare già durante quest’anno la sperimentazione delle sue reti 5G. I lavori per la costruzione di infrastrutture propedeutiche alle linee ad alta velocità procedono spediti e lasciano ben sperare gli utenti.

Oltre al 5G però c’è un altro campo d’interesse. Nella parte conclusiva dello scorso anno, oramai, è saltato ogni gioco strategico. E’ quasi ufficiale oramai la notizia secondo cui Iliad a breve sarà impegnata anche nel settore della telefonia fissa. Gli stessi dirigenti della compagnia hanno indicato un possibile arrivo per offerte low cost anche per la Fibra Ottica entro il prossimo 2024.