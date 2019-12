Ormai l’attesa per vedere il prossimo GTA 6 si sta facendo spasmodica, e sebbene nei mesi ci siamo trastullati con numerosi leak sul gioco, sta emergendo un nuovo rumor riguardo un presunto game tester che ha provato l’ultima fatica di Rockstar Games su PlayStation 5.

Il leaker ha rivelato che Grand Theft Auto 6 sarà un enorme open world che includerà due grandi città fittizie come Carcer City e Vice City, entrambe ispirate a delle metropoli della East Coast negli Stati Uniti. La precedente esperienza della software house con Red Dead Redemption 2 porterà in dote un approccio realistico alle condizioni climatiche e, viste le distanze, sarà possibile usare aerei per spostarsi tra le due città.

Oltre agli agglomerati urbani, il nuovo GTA offrirà una serie di scenari che includono cittadine, paludi, campi coltivati e tanto altro.

GTA 6 arriva su PlayStation 5: ecco le ultime novità di un utente

Per quanto riguarda la giocabilità, il fantomatico tester ha rivelato di aver provato più personaggi in missioni che avranno una struttura di sviluppo più aperta e approcciabile verso conclusioni diverse. Un modello di gioco che Rockstar Games ha ritenuto fosse fondamentale inserire dopo varie critiche registrate in merito per Red Dead Redemption 2.

Anche gli avversari saranno completamente rinnovati nel loro stile di gioco grazie all’uso massivo di un’intelligenza artificiale più responsiva. La polizia, ad esempio, sarà più determinata a catturarvi mettendo in atto tattiche complesse per circondare il giocatore, ma tutto sarà più realistico e meno improntato al caos.

Tutti i leak di cui vi parliamo sono apparsi su un post di Reddit, ma non è chiaro se possiamo ritenerli in qualche modo sicuri. La reputazione di questa persona non è acclarata e, tra l’altro, il posto è stato cancellato dai moderatori senza spiegazioni.