I clienti in attesa dell’imminente Xiaomi Mi Watch Exclusive stanno per essere delusi. Questo perché Xiaomi oggi ha pubblicato ufficialmente notizie aggiornate e menzionato il ritardo. Quindi ha deciso di posticipare la data di lancio effettiva dell’edizione speciale Mi Watch.

Il lancio dello smartwatch inizialmente era previsto per fine dicembre. Ora sul sito ufficiale di Weibo, il colosso della tecnologia cinese, chiedono scuse e ha confermato il ritardo nella casa di produzione. Lo spettacolo di sincerità quindi arriva dopo che un team ufficiale ha dichiarato le notizie sull’account Weibo.

Xiaomi: il motivo per il quale è stato tardato il lancio

Xiaomi ha dichiarato che tutto ciò è a causa di alcuni errori interni. Lo scopo è di migliorare l’esperienza dell’utente; la produzione ha deciso di lanciarlo tra un altro mese. Secondo il rapporto, potrebbero aver cambiato la data di lancio a febbraio. È a causa del fatto che Xiaomi ha annunciato per la prima volta di renderlo disponibile per i clienti selezionati. Dopo l’ottima risposta, l’azienda ha finalmente deciso di lanciarlo con un’interfaccia utente migliorata e una più ampia disponibilità sul mercato.

L’imminente Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition ha le stesse funzionalità del Mi Watch originale, tranne alcune modifiche per renderlo più premium. È realizzato con quattro vetri curvi in ​​vetro zaffiro 9H di altissima durezza con telaio completamente lucidato in acciaio inossidabile accanto a un cinturino in acciaio inossidabile. Il prezzo di un’edizione esclusiva di Mi Watch ha segnato nel 1999 Yaun o 285 dollari nel mercato globale. La data di lancio internazionale per l’edizione normale ed esclusiva di Mi Watches non è ancora stata finalizzata.