Ecco dove puoi trovare un pezzo di carbone a Fortnite per completare la sfida del Winterfest di oggi.

È il giorno 10 dell’evento Fortnite Christmas Winterfest, il che significa che una nuova arma o oggetto è stato non utilizzato, un LTM ritorna e è disponibile una nuova sfida, che una volta completata, fornirà ai giocatori una skin gratuita.

La sfida di oggi è quella di infliggere danni a un avversario con un pezzo di carbone. Dopo aver completato la sfida, i giocatori verranno premiati con il Kickflip Back Bling 2020.

Ecco tutto ciò che devi sapere sul grumo di carbone di Fortnite, incluso dove sono le zone più semplici dove trovarlo.

Dove e come trovare il carbone su Fortnite

Epic Games ha rilasciato note di patch per l’aggiornamento v11.30, ma ha perso un sacco di informazioni dalle note grazie ai leaks trapelati in anteprima. Qualcosa che hanno deciso di non includere nell info invece è staata l’introduzione del carbone.

Il pezzo di carbone su Fortnite è un oggetto comune che può essere lanciato verso qualsiasi direzione. Può essere gettato nel fuoco ardente per alimentare il falò invece di usare 30 legna. Quando trovi carbone, lo troverai in pile da 5.

Quando lanci un pezzo di carbone su Fortnite, infliggerai 20 danni a un giocatore se li colpisci con successo.

Se ti stai chiedendo dove trovare il pezzo di carbone in Fortnite, puoi trovarlo in regali e scatole di ghiaccio che sono sparsi per la mappa di Fortnite. Non puoi trovarlo nei forzieri o nel bottino a terra, quindi dovrai trovare dei regali o una ghiacciaia (non un bottino congelato) per ottenere un pezzo di carbone.