Unieuro, dopo aver concluso la campagna promozionale rivolta e attiva in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, sta per chiudere anche il SottoCosto online, la perfetta occasione per approfittare di prezzi bassi stando comodamente seduti sul divano di casa.

Fino alla mezzanotte di oggi, 26 dicembre 2019, i prezzi che andremo a raccontarvi sono attivi, ma attenzione alle scorte effettivamente disponibili. Data la natura di SottoCosto, infatti, non assicuriamo che resteranno tali fino alla chiusura definitiva del volantino. Gli acquisti dovranno essere completati soltanto sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Volantino Unieuro: un SottoCosto senza pari in Italia

I prezzi a disposizione dei consumatori italiani sono davvero invitanti, pur svariando su differenti categorie merceologiche. Coloro che non ritengono sensato acquistare l’ultimo modello di GoPro, possono approfittare dei soli 159 euro necessari per l’acquisto della “vecchia” GoPro Hero7.

Discorso simile per le true wireless Samsung Galaxy Buds, oggi acquistabili con un esborso di 119 euro, prezzo relativamente basso se confrontato con il listino originario.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, ecco spuntare due modelli di ultima generazione, come Galaxy A40 in vendita a 199 euro o l’Oppo A9 2020 sempre allo stesso prezzo. Chiudono i modelli da acquistare il notebook MacBook Air a 1049 euro o il Kindle Paperwhite a soli 119 euro.

Tutti gli acquisti, lo ricordiamo, devono essere necessariamente completati esclusivamente sul sito ufficiale di Unieuro, entro e non oltre la mezzanotte della giornata di oggi, 26 dicembre 2019.