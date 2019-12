WhatsApp: il trucco per fare gli auguri di Natale a tutti in un minuto

Il Natale è ormai arrivato, e con esso anche tutte le abitudini che gli utenti hanno ogni anno in prossimità di questa grande festività. WhatsApp risulta uno dei punti focali visto che proprio nel periodo natalizio tutti si scambiano gli auguri e di conseguenza utilizzando dei messaggi.

La piattaforma in verde risulta il metodo più diretto proprio per tale usanza, ed infatti sono miliardi le persone che vi si affidano. Capita però ancora oggi che diversi utenti scelgano di scrivere anche solo lo stesso messaggio ma destinatario per destinatario. Ciò significa che se gli utenti a cui fare gli auguri saranno 200, la persona in questione scriverà 200 messaggi. Se ancora non ne foste a conoscenza, esiste un trucco molto semplice incluso in WhatsApp che ti permette di inviare un solo messaggio a tutti in pochissimi minuti.

WhatsApp, se dovete fare gli auguri di Natale a tantissime persone non vi preoccupate: ecco le liste broadcast che corrono in vostro aiuto

Se state cercando il metodo per fare gli auguri a tutti utilizzano WhatsApp, potete tranquillamente rifarvi ad una delle funzionalità della piattaforma. Stiamo parlando ovviamente delle liste broadcast, le quali ancora oggi restano per qualcuno un oggetto misterioso.

Infatti con pochi minuti potrete avere il vostro “problema” risolto. Basterà infatti selezionare tutti gli utenti a cui inviare il messaggio, il quale potrà dunque essere scritto una sola volta. In questo modo non perderete tempo e riuscirete a fare bella figura con tutti. Trovate le liste broadcast nel menu impostazioni di WhatsApp in alto a destra su Android o in basso su iOS.