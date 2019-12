La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, in occasione delle festività natalizie in corso, ha deciso di raggruppare alcune puntate a tema delle più seguite serie TV.

Il colosso ha quindi deciso di andare incontro ai propri abbonati, dato che è sempre difficile trovare la puntata dedicata al Natale, soprattutto quando la serie TV ha un’alta quantità di stagioni. Scopriamo insieme alcuni episodi.

Netflix: gli episodi di Natale delle più amate serie TV

Durante le festività natalizie a tutti fa piacere guardare un film o una puntata di serie TV a tema, per questo motivo la piattaforma ha deciso di indirizzare i propri utenti, stilando un elenco delle puntate dedicate al natale delle più seguite serie TV presenti sul proprio catalogo. Attraverso un post pubblicato dal profilo ufficiale Twitter della piattaforma, sono state elencate alcune puntate da poter guardare durante le festività, perché in tema.

Per esempio, se siete appassionati della serie TV Narcos, potrete andare a riguardarvi la sesta puntata della seconda stagione. Se invece amate alla follia Orange is The New Black potete riguardare la tredicesima puntata della prima stagione. Per quanto riguarda la serie Rick and Morty invece potete fare un salto nel passato con la terza puntata della prima stagione. Continuiamo con The Crown, una serie che racconta delle vicende realmente accadute, puntata natalizia fissata con la prima della prima stagione.

Penultima puntata da guardare l’ottava della prima stagione di Stranger Things, serie che nell’ultimo anno ha riscosso un successo clamoroso. Terminiamo con Mad Men, con la puntata a tema natalizio, ovvero la seconda della quarta stagione. Non dimenticatevi di tutti i contenuti inseriti nel mese di dicembre.