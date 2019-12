MediaWorld cerca di rendere il Natale dei consumatori migliore proponendo una lunghissima serie di sconti e di prezzi bassi su alcuni dei dispositivi più richiesti e desiderati del momento, a partire proprio dagli smartphone.

Il volantino attualmente attivo scadrà il 24 dicembre, risulta essere disponibile sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma ricordate comunque che per ogni ordine sul sito potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (quindi da aggiungere alla cifra mostrata a schermo).

Volantino MediaWorld: i prezzi che stanno facendo impazzire gli utenti

Il volantino MediaWorld nasconde alcune buone occasioni da saper cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile, una di queste riguarda il Samsung Galaxy Note 10. Lo smartphone più richiesto e desiderato del momento, infatti, risulta essere acquistabile con un esborso di soli 699 euro, per la versione no brand e con garanzia di 2 anni.

Non al suo stesso livello, ma comunque ugualmente interessante, ecco spuntare anche il recente Oppo Reno 2Z, il suo prezzo finale si assesta sui 279 euro circa. L’ultima soluzione di alto livello che ci sentiamo di proporvi riguarda l’acquisto dell’Honor 20 Lite, un terminale di buonissima qualità disponibile comunque a 199 euro.

Per ogni altra offerta o sconto da saper cogliere al volo, ecco le pagine della campagna promozionale discussa nel nostro articolo, ricordate che è attiva fino alla Vigilia di Natale sia online che nei punti vendita.