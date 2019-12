Comet rispolvera la campagna promozionale Tasso Zero lanciando quelle che a tutti gli effetti sono le migliori offerte del mese di Dicembre, nonché valide sia nei negozi che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica fino al 24 dicembre.

Alla base della soluzione troviamo quindi la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, il cliente che supererà un limite minimo di spesa potrà optare per un prestito rateizzato in 20 mesi a Tasso Zero (ricordate comunque che sarà necessario consegnare le ultime buste paga per la valutazione d’affidabilità).

Volantino Comet: quali sono i prezzi da cogliere subito al volo?

Il prezzo migliore dell’intero volantino Comet è sicuramente rappresentato dall’Apple iPhone 11, un terminale di fascia altissima, nonché recentemente presentato sul mercato italiano, acquistabile con un esborso effettivo di soli 759 euro. L’occasione è ghiottissima, ma prestate attenzione che le scorte disponibili in negozio sono pochissime, soli 1000 pezzi su tutto il territorio nazionale.

Rientrando nel mondo Android, l’offerta da non lasciarsi sfuggire riguarda sicuramente il Galaxy S10e, oggi acquistabile con un esborso di 449 euro, ma anche gli ottimi 499 euro necessari per lo Huawei P30 o i 239 euro per lo Xiaomi Mi 9 Lite.

Le alternative messe sul piatto dal volantino Comet sono tantissime, naturalmente potete trovare anche smartwatch, tablet, notebook, accessori per la casa, elettrodomestici, televisori e moltissimo altro ancora. Per ogni offerta o riduzione di prezzo vi potete rifare alle pagine che abbiamo inserito qui sotto.