CoopVoce: 20GB e minuti illimitati con la nuova ChiamaTutti con pochi euro

CoopVoce ha disintegrato qualsiasi forma di concorrenza almeno nel suo ambito, ovvero quello dei gestori virtuali. Stiamo parlando di una realtà che non aveva mai visto numeri del genere prima di qualche mese fa, soprattutto perché stentava a crescere non appena nata.

L’obiettivo fin dal primo momento era quello di portare dei guadagni utili, ma gli utenti proprio non riuscivano ad appassionarsi alle offerte lanciate. Coop aveva pensato ad una soluzione che potesse in qualche modo essere interessante ma purtroppo con pochi contenuti interni. Questa strategia è stata poi cambiata in seguito, lanciando nuove offerte che si sono avvicendate con sempre più contenuti al loro interno. Ora come ora infatti CoopVoce risulta uno dei gestori migliori e più affidabili, soprattutto da quando è nata l’ultima promo ora sul sito ufficiale.

CoopVoce sorprende ancora gli utenti: nasce la ChiamaTutti Top 20 con tutto incluso nel prezzo e con tanti vantaggi

CoopVoce ha finalmente trovato la sua dimensione dopo tanti mesi passati nel Purgatorio. Tante persone sono state finalmente attratte dalle sue offerte, le quali proprio negli ultimi sei mesi hanno distrutto ogni forma di concorrenza anche ai piani alti.

Ultimamente è nata la nuovissima ChiamaTutti Top 20, promo che include al suo interno ogni contenuto e per un prezzo di soli 8 euro ogni mese. Questa soluzione, attualmente disponibile sul sito ufficiale, comprende minuti ed SMS oltre a tanti giga. Nello specifico ecco minuti senza limiti e 1000 SMS, i quali poi si arricchiscono con 20 giga in 4G per navigare sul web. La promo disponibile anche per i già clienti.