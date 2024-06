Nei giorni scorsi, grazie a un benchmark effettuato su Geekbench, è emerso che Motorola sta per ampliare ulteriormente il suo portafoglio prodotti con il Moto G85. Questo nuovo modello rappresenta il successore del Moto G84, che era stato lanciato lo scorso agosto. Il Moto G84 aveva conquistato molti grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo, diventando uno degli smartphone più consigliati del 2023. Ora, con il Moto G85 all’orizzonte, le aspettative sono piuttosto alte.

Il Moto G85 e le sue potenziali caratteristiche

Secondo quanto rivelato dal benchmark, il Moto G85 sarà dotato di un processore Qualcomm octa-core configurato in modalità 2+6. In pratica, avrà due core che raggiungono una frequenza operativa di 2,3 GHz e altri sei, più efficienti, che arrivano a 2 GHz. La GPU sarà una Adreno 619, il che fa pensare che potrebbe trattarsi del chip Snapdragon 4 Gen 3. La versione testata era equipaggiata con 8 GB di RAM, una combinazione che promette di offrire prestazioni solide e fluide per qualsiasi attività quotidiana e per il multitasking.

Ma non finisce qui. Il noto leaker Evan Blass ha contribuito a rendere ancora meno misterioso questo smartphone, pubblicando su X una serie di press render ufficiosi. Grazie a queste immagini, abbiamo potuto scoprire ulteriori dettagli interessanti sulle caratteristiche hardware del Moto G85. La fotocamera principale, ad esempio, sarà dotata di un sensore da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un’apertura di f/1,79, migliorata rispetto al modello precedente. Inoltre, le immagini confermano che il display sarà leggermente curvato sui bordi, un tocco di classe che conferisce un aspetto più raffinato al dispositivo. Nella parte inferiore del telefono troveremo una porta USB-C, il vano per la SIM e un microfono, mentre sulla parte superiore ci sarà un secondo microfono e il logo Dolby Atmos, una caratteristica sorprendente per questa fascia di prezzo.

Anche @MysteryLupin, un altro leaker su X, ha rivelato alcune specifiche interessanti. Secondo lui, il Moto G85 avrà un display pOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 1080p. Il telefono peserà 173 grammi e sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 33W. Avrà 256 GB di memoria interna, probabilmente espandibile, una fotocamera frontale da 32 MP e una seconda fotocamera posteriore da 9 MP (o forse 8 MP), con funzione ultra grandangolare e macro.

Un altro successo per Motorola

Il Moto G84 era stato lanciato a un prezzo di 299,90 euro, ma in pochi mesi il prezzo era sceso a 199 euro, rendendolo un vero affare. Le indiscrezioni suggeriscono che anche il Moto G85 potrebbe essere lanciato allo stesso prezzo, in configurazione 8GB + 256GB, e in tre varianti di colore: nero, blu e verde acido.

Insomma, se queste caratteristiche saranno confermate, il Moto G85 promette di essere un altro successo commerciale per Motorola, grazie alle sue specifiche tecniche di tutto rispetto e a un prezzo competitivo che lo rendono un candidato interessante nel mercato degli smartphone di fascia media.