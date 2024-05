Il tanto atteso Samsung Galaxy Watch 7 Ultra cambierà nome e sarà presentato come GalaxyWatch X. Ciò secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito Techmaniacs, noto per le sue accurate anticipazioni sugli eventi dell’azienda. Questo nuovo smartwatch sarà caratterizzato da un design particolarmente robusto. Assolutamente in grado di resistere ad immersioni fino a 100 metri di profondità, e vantando un’autonomia impressionante di 100 ore. La straordinaria durata della batteria è attribuibile a una cassa di dimensioni maggiori. Quest’ultima infatti permette di ospitare una batteria più grande rispetto ai modelli precedenti.

Galaxy Watch X, tutte le informazioni emerse

Anche se i dettagli tecnici sono ancora scarsi, abbiamo alcune interessanti indicazioni per quanto riguarda la nuova estetica del dispositivo. Il design del Galaxy WatchX sarà una combinazione tra uno stile squadrato, simile a quello degli Apple Watch, e il tradizionale quadrante rotondo dei GalaxyWatch. Un tale mix di elementi potrebbe rappresentare un tentativo del colosso coreano di attrarre un numero maggiore di utenti. Fondendo estetiche diverse per un risultato innovativo. I render ad alta definizione diffusi di recente confermano questa scelta stilistica, che ha già suscitato discussioni tra gli appassionati di tecnologia.

Oltre al GalaxyWatchX, l’evento Unpacked di Samsung, previsto per il 24 luglio, vedrà anche la presentazione di altri nuovi prodotti. Tra cui l’anello smart Galaxy Ring e i nuovi modelli pieghevoli della serie Z, Flip e Fold di sesta generazione. Pare però non ci sarà la tanto vociferata versione “economica” o “lite” del GalaxyZ Fold6. Il cui lancio è ora previsto per l’inizio del 2025, in concomitanza con l’uscita dei GalaxyS25. È stato anche segnalato un possibile aumento di prezzo di 100€ per il ZFold6, almeno in Grecia, un dettaglio che potrebbe influenzare le scelte dei consumatori.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla location dell’evento. Anche se alcune voci indicano Parigi come la città ospitante. Samsung si prepara quindi a un’estate ricca di novità. Cercando di mantenere il suo ruolo di leader nel settore degli smartwatch e dei dispositivi mobili, nonostante la crescente concorrenza. Con il Galaxy WatchX, l’azienda punta chiaramente a stabilire nuovi standard in termini di resistenza e durata della batteria, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente.