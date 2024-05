Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali operanti nel nostro Paese. L’operatore è stato lanciato nel 2017 e in quanto operatore telefonico virtuale, poggia sulla rete del gestore TIM per proporre dei servizi di ottima qualità in tutto il paese.

Kena Mobile si distingue proprio per i suoi piani tariffari economici, vantaggiosi e soprattutto trasparenti. Proprio in questo modo è riuscito a conquistare il cuore di diversi utenti che hanno deciso di sceglierlo come proprio operatore.

Il gestore, infatti, propone sempre un mondo di tariffe telefoniche a disposizione per le esigenze di tutte le età.

Kena Mobile: promozioni con tanti Giga e minuti illimitati

La maggior parte delle offerte telefoniche proposte dall’operatore presentano una quantità di giga davvero elevati e minuti illimitati. Vediamo insieme quali sono le più vantaggiose.

L’offerta del momento di Kena è riservata per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali come Lyca, Tiscali, Fastweb, Iliad e tanti altri e prevede 200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS, più 1 mese omaggio, a soli 5,99 euro al mese.

Ma per i clienti provenienti da questi operatori e anche per i nuovi numeri, le offerte non sono certo terminate qui, poiché Kena Mobile offre 230 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99 euro al mese, oppure 250 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese, entrambe le promozioni presentano un mese in omaggio. Infine, l’operatore propone 330 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 euro al mese.

Per quanto riguarda, invece i clienti provenienti da tutti gli operatori telefonici, Kena tiene in serbo due incredibili promozioni telefoniche. La prima prevede 200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 11,99 euro al mese, mentre la seconda 250 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 12,99 euro al mese.

E tu, che aspetti a passare a Kena Mobile?